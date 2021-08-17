وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تصنيف القرعة، حيث جاء في المستوى الأول كل من الكاميرون صاحبة الضيافة، بجانب الجزائر حاملة اللقب، وتونس والمغرب، ونيجيريا، والسنغال.

وتواجه الكاميرون تشكيكات حول قدرتها على استضافة البطولة التي سحبت منها عام 2018 ومُنح تنظيمها لمصر في العالم التالي، بيد أن النجاح في تنظيم بطولة اللاعبين المحليية "الشان" مطلع العام الجاري يمنح تفاؤلا للمسؤولين.

وخصصت الكاميرون ستة ملاعب لاستضافة البطولة، منها اثنان في ياوندي حيث سيجرى الافتتاح والختام على الملعب الجديد الذي يحمل اسم الرئيس بول بيا.

ووصل مندوبو الفرق إلى ياوندي لحضور القرعة، حيث سينتقلون بعد نهايتها لتفقد ملاعب التدريب وأماكن الإقامة في المدن التي تستضيف المباريات.

وسبق للكاميرون أن نظمت كأس الأمم مرة واحدة عام 1972 وفازت الكونغو برازافيل باللقب، ولكن البطولة كانت بمشاركة ثمانية منتخبات فقط وليس أربعة وعشرين كما هو الحال الآن.