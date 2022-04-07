ترحيب واسع بإصلاحات وتعديلات الـ"يويفا" من قبل beIN SPORTS April 7, 2022 21:37 0:50 دقيقة رحبت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ورئيس رابطة الأندية الأوروبية ناصر غانم الخليفي والرئيس الفخري كارل هاينز رومينيغيه، بالإصلاحات والتعديلات التي أجراها الـ"يويفا". تقارير إخبارية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ناصر غانم الخليفي -آخر الفيديوهات 4:09 دقيقة التعاون يفوز على الدحيل 0:38 دقيقة مرسيليا يتجاوز عقبة باوك سالونيكا ذهاباً 3:30 دقيقة ليون يكتفي بالتعادل مع وست هام "المنقوص" 0:35 دقيقة بودو/غليمت ينتصر على روما 2:06 دقيقة سبورتينغ براغا يهزم غلاسكو رينجرز 2:39 دقيقة لا غالب ولا مغلوب بين ليستر وآيندهوفن 3:47 دقيقة برشلونة يعود بتعادل إيجابي من أرض فرانكفورت 0:27 دقيقة سباهان يتغلّب على باختاكور 0:50 دقيقة ترحيب واسع بإصلاحات وتعديلات الـ"يويفا" 3:29 دقيقة مباراة فولاد خوزستان والغرافة دون أهداف