"تحدي المكوث في المنزل".. شعار نجوم الكرة في زمن كورونا من قبل beIN SPORTS March 22, 2020 12:36 2:18 دقيقة رفع أشهر النجوم العالميين في عالم كرة القدم شعار "تحدي المكوث في المنزل" في زمن كورونا، حيث عبّر كل منهم عن أفكاره بطريقته الخاصة. كورونا -آخر الفيديوهات 1:57 دقيقة تكاتف رياضي في إيطاليا من أجل محاربة تفشي كورونا 2:18 دقيقة تحدي المكوث في المنزل.. شعار النجوم في زمن كورونا 0:39 دقيقة أسينسيو يغضب ريال مدريد بعد تحدّ غريب مع أصدقائه 1:40 دقيقة ميسي يواصل التدريبات المنزلية والتزامه بالتعليمات 0:40 دقيقة سواريز يكشف عن موعد عودته للملاعب 0:33 دقيقة إصابة الأردني أحمد الدويري بفيروس كرورونا 0:26 دقيقة وفاة رئيس نادي ريال مدريد السابق بسبب فيروس كورونا 0:37 دقيقة إصابة باولو مالديني بفيروس "كوفيد_19" 0:44 دقيقة باولو ديبالا يصاب بـ"فيروس كورونا" 1:00 دقيقة لاعب سابق في ليفربول ينتقد المصري محمد صلاح !