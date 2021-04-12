

على أن يقام نصف النهائي الثاني بين السد حامل اللقب والعربي الجمعة 7 أيار/ مايو 2021. وكلا المباراتين في تمام الساعة العاشرة ليلاً بالتوقيت المحلي، وعلى ستاد جاسم بن حمد بنادي السد.

وكان الاتحاد القطري بالتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث حدد يوم الجمعة الرابع عشر من مايو المقبل موعداً لإقامة المباراة النهائية للنسخة الـ 49 من البطولة على ملعب جاسم بن حمد أيضاُ.

يذكر أن السد بقيادة مدربه الإسباني تشافي هيرنانديز أحرز لقب النسخة السابقة من البطولة، بفوزه على العربي في المباراة النهائية 2-1وجرت على أرضية ملعب أحمد بن علي المونديالي.