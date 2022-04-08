وقال "الكاف" في بيان له إن سحب قرعة دور المجموعات سيتمّ يوم الثلاثاء التاسع عشر من الشهر الجاري على الساعة الخامسة والنصف بتوقيت غرينيتش.

ومن المقرّر أن تدور نهائيات البطولة القارية المزمع تنظيمها في كوت ديفوار في الفترة بين 23 يونيو و23 يوليو 2023.