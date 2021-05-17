وبذلك ستنطلق بطولة خليجي خمسة وعشرين، في الثامنَ عشر من ديسمبر المقبل.

وهذه هي المرة ُ الثانية التي يستضيف فيها العراق البطولة بعد الأولى عندما استضافت بغداد النسخة الخامسة عامَ تسعةٍ وسبعين من القرن الماضي، وتوج بلقبِها آنذاك أسود الرافدين.

