تحديد موعد انطلاق الدوري العراقي July 16, 2020 18:36 2:22 دقيقة حددت لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعيّة لاتّحاد الكرة العراقي يوم الثامن عشر من شهر سبتمبر/أيلول المقبل موعدا لانطلاق الدوري الممتاز للموسم الجديد. تقارير إخبارية العراق الدوري العراقي الاتحاد العراقي لكرة القدم كرة القدم -آخر الفيديوهات 0:30 دقيقة مباراة ريال مدريد وفياريال - التغطية الخاصة 0:50 دقيقة باخ: "سلامة المشاركين في أولمبياد طوكيو أولويتنا" 2:22 دقيقة تحديد موعد انطلاق الدوري العراقي 0:51 دقيقة فيكتور رويث يفسخ عقده مع بشيكتاش ! 0:46 دقيقة أوسيمين على وشك الانتقال إلى نابولي 0:51 دقيقة هافيرتس يقترب من مغادرة ليفركوزن 0:39 دقيقة "بيلينغهام" على أعتاب بوروسيا دورتموند 0:57 دقيقة مساع لإعادة الجماهير إلى الملاعب الإيطالية 0:10 دقيقة هل يملك ريال مدريد مباريات أسهل من برشلونة؟ 4:36 دقيقة قطر تستضيف مباريات غرب آسيا في دوري الأبطال 2020