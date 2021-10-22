تحديد موعد النطق بالحكم في قضية شريط فيديو فالبوينا من قبل beIN SPORTS October 22, 2021 22:28 3:21 دقيقة اختتمت هذا الجمعة جلسات المحاكمة فيما بات يعرف في فرنسا بشريط فيديو فالبوينا غيرِ الأخلاقي بتحديد الرابع والعشرين من الشهر المقبل كتاريخ للنطق بالحكم. تقارير إخبارية كريم بنزيمة ماتيو فالبوينا -آخر الفيديوهات 28:54 دقيقة بنزيمة يكشف بعض أسراره مع ريال مدريد ومنتخب فرنسا 3:21 دقيقة تحديد موعد النطق بالحكم بقضية شريط فيديو فالبوينا 1:22 دقيقة الذوادي: "القحفية تراث عربي مشترك" 0:46 دقيقة الخاطر: "قطر وصلت لمستوى عالٍ من التطعيم" 1:28 دقيقة تينوريو: "أنا سعيد بأن أكون في بيتي من جديد" 0:36 دقيقة إيميرسون: "استاد الثمامة مذهل" 1:42 دقيقة عفيف وعبد الكريم يتحدثان عن الكأس الغالية 1:59 دقيقة الهيدوس: "أنا لا أتابع الأرقام الشخصية بدقة" 1:53 دقيقة بونجاح: "النهائيات تُكسب ولا تُلعب" 6:55 دقيقة مراسم تتويج السد بلقب كأس أمير دولة قطر