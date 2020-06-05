وذكر الاتحاد في بيان انه "بعد التشاور مع الاتحاد الدولي للعبة.. تقام مباريات الجولتين السابعة والثامنة يومي 8 و13 تشرين الأول/أكتوبر 2020 على التوالي، في حين تقام مباريات الجولتين التاسعة والعاشرة يومي 12 و17 تشرين الثاني/نوفمبر.

وأضاف أنّ هذا القرار جاء من أجل استكمال الدور الثاني خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر "وانطلاق الأدوار التالية من تصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 اعتباراً من شهر آذار/مارس 2021 ضمن الفترات المحددة في روزنامة المباريات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم".

ويتأهل إلى الدور الثالث متصدرو المجموعات الثماني وأفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني. وتتأهل أول أربعة منتخبات في الدور الثالث إلى المونديال القطري، فيما يخوض الخامس ملحقاً دولياً.

وأضاف الاتحاد الذي يتخذ من العاصمة الماليزية كوالالمبور مقراً له أنه سيواصل مراقبة الوضع عن كثب، من أجل ضمان صحة وسلامة جميع الفرق والحكام والجماهير وبقية أطراف اللعبة، وكذلك متابعة قيود السفر والإجراءات الصحية من قبل الحكومات، "وسيقوم بإعلام كافة الأطراف في حالة الحاجة لإعادة تقييم موقف برنامج المباريات حسب وضع انتشار فيروس كورونا.