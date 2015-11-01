أطلق ناصر الخليفي رئيس مجلس إدارة مجموعة beIN الإعلامية، قناتي beIN MOVIES وقنوات أخرى مصاحبة، بالإضافة لإطلاق قناة إنكليزية ثالثة ضمن باقة قنوات beIN SPORTS، وذلك في العيد السنوي الثاني عشر للمجموعة اليوم الأحد.

كما أعلن الخليفي عن تجديد حقوق بث الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، لثلاث مواسم قادمة (حتى موسم 2018-2019)، وتجديد حقوق الدوري الإسباني والإيطالي ودوري أبطال أوروبا لثلاث مواسم إضافية.

وأكّد الخليفي أن البطولات والتصفيات الأفريقية ستبقى في حوزة مجموعة beIN الإعلامية، التي أضافت إلى قائمة حصرياتها الطويلة التصفيات الأوروبية لكرة القدم بدءاً من 2018 حتى 2022.

وقال الخليفي إن مجموعة beIN الإعلامية، وقّعت عقداً مع اللجنة الأولمبية الدولية، تحصل بموجبه الأولى على الحقوق الحصرية لبث دورات الألعاب الأولمبية الصيفية والشتوية لأول مرة ابتدءاً من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية عام 2018.