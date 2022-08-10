تباين الآراء في الجزائر حول إطلاق دوري السوبر الإفريقي من قبل beIN SPORTS August 10, 2022 20:42 3:41 دقيقة في الجزائر، تباينت الآراء حولَ إعلان الكاف إطلاقَ بطولةِ دوري السوبر الإفريقي، ما بين ثناءٍ وانتقادٍ تجاه تنظيمها. تقارير إخبارية الجزائر دوري السوبر الإفريقي -آخر الفيديوهات 3:41 دقيقة تباين الآراء في الجزائر حول دوري السوبر الإفريقي 2:43 دقيقة ترحب مغربي بتنظيم دوري السوبر الإفريقي 0:42 دقيقة تقارير تتحدث عن نهاية حقبة خليلودزيتش مع المغرب 3:19 دقيقة برشلونة أكثر أندية الليغا نشاطاً في الميركاتو 0:42 دقيقة مانشستر يونايتد يسعى للتعاقد مع السنغالي "سار" 2:59 دقيقة "كاف" يُطلق رسميًا بطولة "دوري السوبر الإفريقي " 1:37 دقيقة إنديبنديينتي الإكوادوري يبلغ نصف النهائي 4:26 دقيقة هل يُعدّ العمر عائقًا للتألق في عالم كرة القدم ؟ 3:27 دقيقة مواجهة مرتقبة بين ريال مدريد وأينتراخت فرانكفورت 2:29 دقيقة افتتاح دورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة بتركيا