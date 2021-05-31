خافيير بوادو منح التقدم للمنتخب الإسباني في الدقيقة السادسة والستين وفي آخر أنفاس المباراة تمكن لوكا إيفانو شيتس من تعديل النتيجة قبل أن يعود بوادو ليوقع هدف الفوز للمنتخب الإسباني في الدقيقة العاشرة بعد المائة من الوقت الإضافي ويعبر به إلى المربع الذهبي.

وعبر المنتخب الهولندي إلى نصف النهائي بطولة أوروبا تحت واحد وعشرين عاما بعد تغلبه على نظيره الفرنسي 2-1.

المنتخب الفرنسي كان المبادر للتهديف عبر لاعبه دايو أوباميكانو في الدقيقة الثالثة والعشرين، قبل أن يعادل المنتخب الهولندي النتيجة في الدقيقة الحادية والخمسين عبر لاعبه مايرون بوادو، اللاعب ذاته عاد ليعطي منتخب بلاده هدف الفوز في الأنفاس الأخيرة مانحا إياه بطاقة العبور إلى المربع الذهبي.