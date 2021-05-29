وكان من المفترض أن يخضع الفريق الطبي المكوّن من سبعة أفراد للاستجواب يوم الاثنين المقبل قبل أن تتأجّل الجلسة حتى الرابع عشر من يونيو على أن يتمّ بعدها إعلان القرار النهائي بالتّهم الموجّهة لهم في ملابسات وفاة مارادونا.

ويعتقد فريق التحقيق أنّ الوفاة كانت نتيجة الإهمال وسوء التصرّف من قبل الفريق المعالج الأمر الذي أدّى إلى تدهور حالة مارادونا الصحيّة والوفاة.

وبدأت الإجراءات القانونيّة بعد تقديم اثنتين من بنات مارادونا شكوى للجهات الرسميّة.

وفي حال ثبوت التّهم فيواجه الفريق الطبي أحكاما بالسّجن قد تصل إلى خمسة وعشرين عاما.