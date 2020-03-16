وجاء في بلاغ الاتحاد التونسي لكرة القدم ما نصه: "بالتنسيق مع وزارة شؤون الشباب والرياضة، تقرر بصفة رسمية تأجيل كل مباريات كرة القدم إلى موعد لاحق سيتم الإعلان عنه في إبانه من قبل مؤسسات الدولة".

وورد فيه آيضاً: "نشير في السياق ذاته إلى أن حضور الجمهور من عدمه في مقابلات (مباريات) كرة القدم في مسابقتي البطولة والكأس في الظرف الأخير الذي عاشته تونس والمتعلق بفيروس كورونا، يرجع بالنظر أساساً إلى هياكل الدولة ومؤسساتها التي بحوزتها كل المعطيات المحينة ذات الصلة بالموضوع، ولذلك فقد سعت الجامعة (الاتحاد) منذ اللحظة الأولى بالتنسيق معها لاتخاذ القرارت المناسبة في الوقت المناسب بما يتلاءم مع الوضع العام والمصلحة العليا للبلاد".

وفي سياق متصل، حذا الاتحاد المحلي لكرة السلة حذو نظيره لكرة القدم معلناً إيقاف جميع الأنشطة التابعة له وفي جميع الأصناف إلى أجل غير مسمى حتى يتم تجاوز هذه المرحلة الصعبة التي خلّفها وباء كورونا.

كما أعلن النادي الإفريقي في منشور رسمي أنه قرر إيقاف جميع التدريبات في كافة فروع الصالات علاوة على الأصناف الشابة بفرع كرة القدم حتى إشعار آخر وذلك في إطار إجراء وقائي ضد وباء كورونا، غير أن هذا القرار لا يشمل الفريق الأول لكرة القدم الذي ستستمر تدريباته بشكل اعتيادي.

وبالرغم من عدم تسجيل أية حالات إصابة في صفوف الرياضيين ولا حالات وفاة ضمن المصابين الذين تجاوزوا العشرين حتى الآن على مستوى البلاد، غير أن السلطات أقرت إجراءات وتدابير وقائية مشددة لمنع انتشار الوباء، شأنها في ذلك شأن العديد من دول العالم التي تواجه هذه المحنة.