وقال توتنهام في بيان رسمي صادر مساء الأربعاء "نستطيع التأكيد أنّ مباراتنا على أرضنا ضد رين في مسابقة كونفرنس ليغ لن تقام غدًا (الخميس)" مشيرًا إلى "أن المفاوضات مستمرة مع الاتحاد الأوروبي لإعادة برمجة المباراة".

وكان توتنهام أعلن عن إصابة ثمانية لاعبين وخمسة موظفين في صفوفه بفيروس كورونا الأربعاء.

وترتدي هذه المباراة أهمية بالغة بالنسبة لتوتنهام، إذ يسعى للحاق برين والتأهل كثاني المجموعة السابعة، وبالتالي عليه الفوز بها لضمان تاهله لأن فيتيس أرنهم الهولندي الذي يلتقي بدوره مورا السلوفيني الأخير، لا يتخلف عنه سوى بفارق المواجهتين المباشرتين بين الفريقين.



