تأجيل مباراة الرجاء والجيش الملكي بسبب "كوفيد-19" من قبل beIN SPORTS December 26, 2021 21:13 1:00 دقيقة أعلنت رابطة الدوري المغربي لكرة القدم، تأجيل مباراة الكلاسيكو التي كانت ستجمَع هذا الاثنين الرّجاء الرياضي بمضيّفه الجيش الملكي في الجولة الخامسة عشرة بسبب فيروس كورونا الذي ضرَبَ مكوّنات الرجاء. تقارير إخبارية الدوري المغربي الجيش الملكي الرجاء الرياضي -آخر الفيديوهات 1:00 دقيقة تأجيل مباراة الرجاء والجيش الملكي بسبب "كوفيد-19" 1:08 دقيقة تأجيل مباراة أرسنال وضيفه وولفرهامبتون 4:16 دقيقة تشيلسي يقتنص فوزاً ثميناً من أستون فيلا 3:23 دقيقة ثلاثي إشبيلية سينضم لمنتخب المغرب بعد لقاء قادش 0:24 دقيقة فنربهتشه يهزم يني ملطية سبور بثنائية نظيفة 0:49 دقيقة ساوثهامبتون يعود بنقاط الفوز من أرض وست هام 0:41 دقيقة توتنهام يتجاوز عقبة كريستال بالاس بثلاثية 6:12 دقيقة مانشستر سيتي يعزز صدارته بفوز كبير على ليستر سيتي 0:54 دقيقة أرسنال يواصل تألقه ويكتسح نوريتش سيتي بخماسية 1:28 دقيقة 10 نجوم أفارقة أزعجوا أندية الدوري الممتاز بغيابهم