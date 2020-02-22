تأجيل عدة مباريات في إيطاليا بسبب فيروس كورونا February 22, 2020 16:41 0:29 دقيقة تأجلت عدة مباريات في إيطاليا بسبب مخاوف من فيروس "كورونا"، من ضمنها لقاء أسكولي مع كريمونيزي في دوري الدرجة الثانية. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 0:36 دقيقة مصائب ريال مدريد لا تأتي فرادى - إصابة هازار مقلقة 4:06 دقيقة لايبزيغ المُذهل "يخنق" بايرن ميونيخ بـ"نقطة"! 3:35 دقيقة ريال مدريد يسقط أمام ليفانتي وبرشلونة في الصدارة 4:06 دقيقة ملخص مباراة لايبزيغ وشالكه 04 2:47 دقيقة ملخص مباراة مارسيليا ونانت 3:20 دقيقة مانشستر سيتي يُطيح بـ"ليستر" ويؤمن الوصافة 4:30 دقيقة رونالدو يسجل في مباراته الألف ويوفنتوس متصدراً 0:45 دقيقة هاليب تتوج باللقب على حساب ريباكينا 0:36 دقيقة رونالدو يدخل تاريخ " الكالشيو" من أوسع أبوابه 2:19 دقيقة ميسي "صائد" الأرقام القياسية