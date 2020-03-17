تأجيل بطولة كوبا أميركا إلى عام 2021

وأشار الاتحاد إلى أن البطولة التي كانت مقررة في الأرجنتين وكولومبيا بين 12 حزيران/يونيو و12 تموز/يوليو المقبلين، أرجئت إلى صيف العام المقبل، على أن تقام بين 11 حزيران/يونيو و11 تموز/يوليو.

وأتى ذلك في يوم أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) أيضا إرجاء بطولته القارية التي كانت مقررة في الفترة الزمنية نفسها، إلى العام المقبل.

وأوضح بيان اتحاد أميركا الجنوبية "هذا إجراء استثنائي بسبب وضع غير متوقع، يأتي استجابة للحاجة الأساسية لمنع انتشار الفيروس".

وأضاف كونميبول في بيانه "نود أن نشكر الاتحاد الأوروبي ورئيسه (السلوفيني) ألكسندر تشيفيرين، على العمل المشترك والقرار المنسق بتأجيل كأس الأمم الأوروبية 2020 لصالح كل أفراد عائلة كرة القدم".

وكان من المقرر أن تشارك في البطولة الأميركية الجنوبية، عشر منتخبات من القارة هي البرازيل (حاملة اللقب ومضيفة النسخة الأخيرة عام 2019)، وكولومبيا والاكوادور والبيرو وفنزويلا والأرجنتين وبوليفيا وتشيلي والباراغواي والأوروغواي، ومنتخبين مدعوين هما قطر وأستراليا.

وتسبب انتشار فيروس "كوفيد-19" بشبه شلل في كرة القدم حول العالم، لاسيما في الدول الأوروبية، بعدما أصاب أكثر من 180 ألف شخص حول العالم، وأدى إلى وفاة ما يقارب 7400 شخصاً.

وسيتيح تأجيل كوبا أميركا وكأس أوروبا، الفرصة لاستكمال البطولات الوطنية فيما لو تم رفع القيود والاجراءات المتخذة بسبب فيروس كورونا في الأسابيع أو الأشهر المقبلة، بعدما فرض تفشي الفيروس والقيود الصارمة التي فرضت على التنقل والسفر، تعليق المنافسات حالياً.

