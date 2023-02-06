وأكد المصارع التركي طه أكغول وجود ما لا يقل عن 40 مصارعاً تحت الأنقاض.

وقال نادي يني ملاطيا سبور إن الاتصال انقطع مع حارس مرماه أحمد أيوب ترك أصلان بعد انهيار المبنى الذي يقطن فيه وأن عمليات البحث عنه ما تزال جارية

كما قرر الاتحاد العربي السوري لكرة القدم تأجيل نشاطاته لكافة الفئات والدرجات وذلك بسبب الأوضاع الأليمة الناتجة عن الزلزال الذي تعرضت له سورية فجر اليوم.

ولاحقاً أعلن الاتحاد الرياضي العام في سوريا، تعليق كافة الأنشطة والفعاليات الرياضية حتى إشعار آخر مؤكداً أنه يكرس كل الجهود لمساعدة المواطنين المتضررين من الزلزال الذي تعرضت له البلاد فجر الإثنين.