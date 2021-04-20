بييلسا يدين إطلاق مشروع دوري السوبر الأوروبي من قبل beIN SPORTS April 20, 2021 18:44 0:42 دقيقة أدان مدرب ليدز يونايتد، مارسيلو بييلسا قيام عدد من أكبر أندية القارة الأوروبية بإطلاق مشروع دوري السوبر الأوروبي. تقارير إخبارية ليدز يونايتد مارسيلو بييلسا دوري السوبر الأوروبي -آخر الفيديوهات 1:35 دقيقة داودن يهاجم بشدة دوري السوبر الأوروبي 0:56 دقيقة الخليفي: "كرة القدم هي لعبة للجميع" 2:53 دقيقة استمرار موجة الغضب بسبب مشروع دوري السوبر الأوروبي 0:47 دقيقة غوارديولا يعارض دوري السوبر الأوروبي 0:38 دقيقة كلوب: "إذا كان خروجي سيساعد فسأخرج" 0:41 دقيقة تشيفرين يشن هجوما حاداً على أندية دوري السوبر 1:02 دقيقة إنفانتينو يؤكد معارضة الفيفا لدوري السوبر الأوروبي 0:35 دقيقة خوليت يؤكد معارضته لفكرة دوري السوبر الأوروبي 1:17 دقيقة كلوب يؤكد على موقفه الرافض لدوري السوبر الأوروبي 4:08 دقيقة ليفربول يسقط في فخ التعادل مع ليدز