بيولي يؤكد جاهزية ميلان للمنافسة على لقب "الكالتشو" من قبل beIN SPORTS April 15, 2022 14:14 0:51 دقيقة أكد ستيفانو بيولي مدرب ميلان، جاهزية فريقه للمنافسة على لقب الدوري الإيطالي حتى الأمتار الأخيرة، على الرغم من فقدان الروسونيري للنقاط في المراحل الأخيرة. وجاء هذا التصريح قبل موقعة ميلان أمام جنوى ضمن منافسات المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإيطالي. مقابلات تقارير إخبارية ستيفانو بيولي الدوري الإيطالي ميلان -آخر الفيديوهات 2:47 دقيقة جويل إمبيد يحصد جائزة أفضل مسجل في الدوري المنتظم 0:29 دقيقة فوكينا يبلغ نصف نهائي بطولة مونتي كارلو 1:21 دقيقة أرتيتا سعيد بتألق أوباميانغ مع برشلونة 2:34 دقيقة مواجهة مرتقبة بين رين وموناكو 1:09 دقيقة كلوب مستاء بسبب موعد مباراة ليفربول مع نيوكاسل 2:48 دقيقة أبرز ردود الأفعال في برشلونة بعد مواجهة فرانكفورت 1:33 دقيقة جماهير آينتراخت فرانكفورت تثير الغضب في برشلونة 0:51 دقيقة بيولي يؤكد جاهزية ميلان للمنافسة على لقب الكالتشو 0:54 دقيقة بن رحمة يتحدث عن "مرارة " إقصاء الجزائر 0:36 دقيقة برشلونة يؤكد إصابة بيدري بتمزق في الفخذ الأيسر