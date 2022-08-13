بيولي: "مواجهة أودينيزي لن تكون سهلة" من قبل beIN SPORTS August 13, 2022 15:37 0:55 دقيقة قبل انطلاقة الموسم الجديد من الدوري الإيطالي قال ستيفانو بيولي مدرب ميلان حامل اللقب إن مواجهة فريقه الافتتاحية أمام أودينيزي لن تكون سهلة كما أشار إلى أهمية اللاعبين الجدد في منظومة الفريق. مقابلات تقارير إخبارية ستيفانو بيولي الدوري الإيطالي ميلان -آخر الفيديوهات 0:55 دقيقة بيولي: "مواجهة أودينيزي لن تكون سهلة" 0:34 دقيقة ميلان يمدد عقد مدافعه الإنكليزي توموري 0:54 دقيقة أثبيليكويتا سعيد بالبقاء مع تشيلسي 0:28 دقيقة واتفورد يحسم مواجهته الصعبة أمام بيرنلي 3:16 دقيقة التفاؤل يسود أنصار آرسنال قبل مواجهة ليستر سيتي 3:08 دقيقة يونايتد يسيطر على عناوين الصحافة الإنكليزية 3:24 دقيقة مانشستر سيتي يسعى لتأكيد بدايته القوية 3:37 دقيقة سان جيرمان يستضيف مونبلييه وعينه على النقاط الثلاث 0:46 دقيقة برشلونة يفتتح موسمه بمواجهة ضيفه رايو فاييكانو 2:19 دقيقة رود يضرب موعداً مع هوركاش في نصف نهائي مونتريال