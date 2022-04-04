بيولي: "الجميع مطالب بالتركيز" من قبل beIN SPORTS April 4, 2022 17:53 1:09 دقيقة قبل مباراة فريقه المرتقبة أمام بولونيا اليوم قال ستيفانو بيولي مدرب ميلان إن الفريق استعد بشكل جيد لهذه المواجهة بيولي وأضاف أن الجميع مطالب بالتركيز في المباريات المُتبقية لتحقيق الهدف المنشود. مقابلات ستيفانو بيولي ميلان -آخر الفيديوهات 4:38 دقيقة فاسكو يتعاقد مع مجموعة استثمارية أميركية 1:09 دقيقة بيولي: "الجميع مطالب بالتركيز" 3:35 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 30 1:42 دقيقة فيفا يعتزم رفع عدد اللاعبين في قوائم المنتخبات 0:30 دقيقة بيدري يتحدث عن سر هدفه المميز ضد إشبيلية 3:31 دقيقة المطالبة بعقد جمعية عمومية استثنائية في الجزائر 1:06 دقيقة ناصر غانم الخليفي يناقش مستقبل دوري أبطال أوروبا 1:37 دقيقة كريس وود في مقابلة حصرية مع beIN SPORTS 0:40 دقيقة باريس سان جيرمان يواصل تحليقه في الصدارة 2:36 دقيقة موقعة مثيرة بين كريستال بالاس وآرسنال