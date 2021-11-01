بين الماضي والحاضر.. كيف تغيرت beIN SPORTS؟ من قبل beIN SPORTS November 1, 2021 21:51 4:54 دقيقة بين انطلاق الجزيرة الرياضية عام 2003 ووصولاً إلى ما أصبحت عليه beIN SPORTS عام 2021 قصة طويلة عنوانها التألق وتقديم كل ما هو جديد وممتع لجماهير وعشاق الرياضة في العالم أجمع. تقارير إخبارية beIN SPORTS -آخر الفيديوهات 2:21 دقيقة من نجاح إلى آخر.. قسم الديجيتال وأبرز التحديات 3:05 دقيقة القناة الإخبارية..أبرز التغطيات في العام 2021 4:54 دقيقة بين الماضي والحاضر.. كيف تغيرت beIN SPORTS؟ 3:14 دقيقة beIN SPORTS .. إمبراطورية أكبر البطولات العالمية 0:47 دقيقة لويد تخوض مباراتها الأخيرة في ملاعب كرة القدم 0:25 دقيقة سان جيرمان يمدد عقد كاراباتيتش لموسم إضافي 0:48 دقيقة أنس جابر تواصل الارتقاء في التصنيف 0:33 دقيقة بايرن يُنهي تدريباته استعداداً لمواجهة بنفيكا 0:29 دقيقة المشاكل الصحية تُبعد أغويرو عن تدريبات برشلونة 0:34 دقيقة برشلونة يواصل الاستعداد لمواجهة دينامو كييف