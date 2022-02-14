بيليه البالغ واحداً وثمانين عاماً، كان قد خضع لعملية جراحية في سبتمبر الماضي، لاستئصال ورم في القولون، ليواصل بعدها جلسات منتظمة للعلاج في مستشفى بساو باولو.



ونشر نجم كرة القدم البرازيلية صورة على حسابه الرسمي في إنستغرام أثناء تواجده في المستشفى لطمأنة جماهيره ومحبيه، وأرفقها بتعليق يؤكد طلبه لتلفاز كبير من أجل متابعة مباراة السوبر بول.