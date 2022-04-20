وأفاد مستشفى ألبرت أينشتاين في بيان الثلاثاء إن الحالة السريرية لإدسون أرانتس دو ناسيمنتو، وهو الاسم الكامل لبيليه، "جيدة ومستقرة، ومن المقرر أن يخرج من المستشفى في الأيام القليلة المقبلة".

وخضع بيليه (81 عاماً) في الرابع من أيلول/سبتمبر الماضي لعملية جراحية في المستشفى نفسه لإزالة ورم القولون المكتشف خلال الفحوصات الروتينية. مكث بعدها عشرة أيام في وحدة العناية المركزة، قبل أن يعود إليها لفترة وجيزة بعد أيام قليلة بسبب صعوبات في التنفس.

وأُدخِلَ بيليه الى المستشفى مرة أخرى لمدة أسبوعين في كانون الأول/ديسمبر الماضي لتلقي العلاج الكيميائي، ثم في شباط/فبراير ليس لمواصلة علاجه من السرطان وحسب بل لأنه أصيب أيضاً بالتهاب في المسالك البولية.

كانت صحة اللاعب الأسطوري هشة في الأعوام الأخيرة، مع دخول العديد من المستشفيات.

