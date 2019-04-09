بيليه يعود الى البرازيل بعد علاجه من التهاب في فرنسا

عاد أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه الى بلاده الثلاثاء، بحسب ما أفاد صحافيو وكالة فرانس برس في مطار مدينة ساو باولو، بعدما أمضى أياما في مستشفى بباريس لعلاج التهاب في المسالك البولية.

وخرج بيليه من مطار المدينة الواقعة في جنوب شرق البرازيل، وهو على كرسي متحرك، قبل أن يُنقل الى حافلة صغيرة ("فان") سوداء اللون، وذلك غداة خروجه من المستشفى الأميركي في باريس حيث أدخل الأربعاء الماضي لمعاناته من التهاب.

وقال بيليه للصحفيين الذين كانوا ينتظرون خارج مطار غواروليوس "مرة جديدة، بفضل الله، مرّ كل شيء على ما يرام. أنا على قيد الحياة"، قبل أن يُنقل الى متن الحافلة الصغيرة بمساعدة عدد من المقربين منه.

وكان موقع "غلوبو سبورت" قد أشار ليل الإثنين الثلاثاء الى أن بيليه غادر المستشفى الأميركي في باريس، وسيعود الى بلاده "في الساعات المقبلة".

وتوجه المتوج بلقب كأس العالم ثلاث مرات في بيان نشره الموقع، بالشكر الى محبيه "على أفكاركم الإيجابية وتمنياتكم لي بالسلامة"، مضيفا "بفضل الفريق الطبي للمستشفى الأميركي في باريس، سأعود الى بلادي قريبا".

وأتت مغادرة بيليه بعد ساعات من نشر مواطنه لاعب باريس سان جرمان نيمار صورة له بجانبه في المستشفى، كانت الأولى للنجم التاريخي للكرة البرازيلية خلال فترة العلاج، وبدا فيها ممددا على السرير، مع ابتسامة عريضة وهو يمسك بيد نيمار الجالس الى كرسي بجانبه.

وأدخل بيليه المستشفى الأربعاء غداة مشاركته في حفل ترويجي جمعه بالنجم الفرنسي لاعب باريس سان جيرمان كيليان مبابي، أقامته علامة تجارية خاصة بالساعات يربطها بهما عقد إعلاني.

وخلال الحفل، بقي بيليه جالسا طوال الوقت، لكنه تحدث الى الصحفيين وتبادل أطراف الحديث والابتسامات مع مبابي.

وأفاد المكتب الإعلامي لبيليه الأسبوع الماضي عن معاناته من التهاب في المسالك البولية، وأن صحته تتحسن، دون تحديد موعد لمغادرته.

وشكلت صحة بيليه، وهو اللاعب الوحيد المتوج بلقب المونديال ثلاث مرات (1958، 1962، و1970)، مدار قلق في الأعوام الماضية لاسيما في ظل تقدمه بالسن. وكان الحفل الذي أقيم الثلاثاء، مقررا في تشرين الثاني/نوفمبر، لكنه أرجئ في حينها بسبب الوضع الصحي لبيليه.

وفي العام 2016، كان من المقرر أن يضيء بيليه شعلة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي استضافتها مدينة ريو دي جانيرو، لكنه اضطر للغياب عن الحفل لظروف صحية أيضا.

وعانى بيليه في تشرين الثاني/نوفمبر 2014 من التهاب حاد في المسالك البولية، اضطره لدخول غرفة العناية المركزة، وسط قلق كبير حول العالم من احتمال وفاة اللاعب الذي يعد من الأبرز على مر التاريخ.

وسجل بيليه في مسيرته أكثر من ألف هدف في 1363 مباراة، منها 77 هدفا في 92 مباراة بقميص السلساو. وهو اختير في 1999 من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، كأحد أفضل رياضيي القرن العشرين، وبعدها بعام كأفضل لاعب في القرن نفسه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

