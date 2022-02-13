رحبت مجموعة beIN الإعلامية أسطورة كرة القدم #ديفيد_بيكهام في المقر الرئيسي لقنواتها الرائدة @beINSPORTS في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث اطلع على استوديوهات beIN الحديثة، بالإضافة الى تحضيرات المجموعة لتغطية بطولة كأس العالم قطر 2022 @FIFAWorldCup_AR

#قطر2022 pic.twitter.com/VXyL6PtuAQ