وكان جاومه لوبيس العضو السابق في بارسا "إسباي" والمستقيل من مجلس إدراة البرسا مؤخراً قد اتهم فلورنتينو بيريث بالتأثير على المدير التنفيذي لبرشلونة فاران ريفير تير وإقناعه بعدم التجديد لميسي، وهو ما نفاه بيريث بقوّة في بيان رسمي مؤكداً أنه لا تربطه أيّ علاقة بـريفر تير.

