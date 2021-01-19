بيرباتوف يتوقّع نجاح روني في مسيرته التدريبية من قبل beIN SPORTS January 19, 2021 17:47 1:01 دقيقة توقّع النجم البلغاري السابق ديميتار بيرباتوف أن يساهم لعب واين روني تحت قيادة أليكس فيرغسون، في نجاحه في مسيرته التدريبية مشيدا باتجاه الأندية نحو اللاعبين السابقين والمدربين الشباب واصفا الأمر بالمشجع. تقارير إخبارية أليكس فيرغسون ديميتار بيرباتوف واين روني -آخر الفيديوهات 0:29 دقيقة زامبيا تتخطى تنزانيا في أمم إفريقيا للمحليين 0:34 دقيقة برشلونة ينوي استئناف قرار إيقاف ميسي 1:04 دقيقة كازورلا يتطلّع إلى حصد الألقاب مع السد 0:32 دقيقة الريان يواصل انتصاراته ويهزم الوكرة بثلاثية 0:27 دقيقة اعتماد التصويت عبر البريد في انتخابات برشلونة 0:30 دقيقة استئناف النشاط الرياضي في تونس 0:36 دقيقة والد ألابا ينفي توصل نجله لاتفاق مع ريال مدريد 0:32 دقيقة إنتر ميامي يتعاقد مع المدرب الإنكليزي فيل نيفيل 1:01 دقيقة بيرباتوف يتوقّع نجاح روني في مسيرته التدريبية 0:23 دقيقة الأهلي يعلن غياب نجمه سليمان عن مونديال الأندية