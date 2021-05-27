بيدرو يشيد بالأهلي قبل السوبر الإفريقي من قبل beIN SPORTS May 27, 2021 16:37 6:11 دقيقة أشاد الإسباني بيدرو بن علي مدرب نهضة بركان المغربي بقوة الأهلي المصري لكنه أبدى في ذات الوقت ثقته الكبيرة بإمكانيات لاعبيه. مقابلات الأهلي المصري كأس السوبر الإفريقي نهضة بركان -آخر الفيديوهات 6:11 دقيقة بيدرو يشيد بالأهلي قبل السوبر الإفريقي 5:44 دقيقة أبرز ما جاء في مؤتمر موسيماني مدرب الأهلي 0:48 دقيقة بوكا جونيورز يتأهل إلى الدور الثاني 1:55 دقيقة ريال مدريد يعلن عن رحيل مدربه الفرنسي زيدان 0:40 دقيقة مراسلنا يؤكد عودة أليغري لتدريب يوفنتوس 5:58 دقيقة الأرجنتين تقترح خطة صحيّة لاستضافة كوبا أميركا 4:08 دقيقة فياريال يتوّج بطلاً للدوري الأوروبي 2:54 دقيقة أبرز كواليس نهائي الدوري الأوروبي 3:32 دقيقة مراسم تتويج فياريال بلقب الدوري الأوروبي 0:39 دقيقة الجزائري عيسى ماندي يغادر بيتيس