بيبي يتحدث عن سرّ تألقه الدائم رغم تقدمه في العمر من قبل beIN SPORTS April 6, 2021 16:39 13:57 دقيقة قال بيبي مدافع بورتو والمنتخب البرتغالي في لقاء ٍ حصري مع beIN SPORTS إن الجميع ظن أنه وصل إلى نهاية مسيرته لكن حدث العكس وأنه لطالما أظهر رغبته في مواصلة مشواره الكروي. مقابلات beIN SPORTS بورتو بيبي -آخر الفيديوهات 7:56 دقيقة ماركينيوس: "لكل مباراة قصّة مختلفة" 14:48 دقيقة بوتشيتينو: "نحترم بايرن لكن سنقاتل من أجل العبور" 0:29 دقيقة إيطاليا توافق على حضور الجماهير في بطولة أوروبا 1:18 دقيقة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا مع آخر التحديثات 0:32 دقيقة بايرن ميونيخ يعلن إصابة غنابري بفيروس كورونا 13:57 دقيقة بيبي يتحدث عن سرّ تألقه الدائم رغم تقدمه في العمر 3:09 دقيقة مانشستر سيتي يبحث عن تجاوز خيبات المواسم الماضية 0:43 دقيقة برشلونة يؤكد خضوع كوتينيو لعملية جراحية ناجحة 4:31 دقيقة الدوري الإنكليزي الممتاز: أفضل 5 أهداف - الجولة 30 4:10 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 29