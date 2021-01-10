وأصدر الاتحاد الافريقي بياناً أوضح فيه عقد اجتماع بين لجنتي الطوارئ والحوكمة لفت خلاله الرئيس المؤقت للكاف كونستان أوماري الانتباه إلى أنّ تحديد أهلية المرشّحين من اختصاص الفيفا.

وهذا ما يشير إلى أن لجنة الحوكمة قد وقعت في خطأ إداريّ بتجاوز صلاحيّـاتها حين أعلنت الخميس الماضي عن قبـُول ترشّح اثنين من الرّاغبين في خوض انتخابات رئاسة الاتحاد الإفريقي وتأجيل البت في طلبين آخرين.

والبت في تحديدِ المرشّحـِين لخلافةِ رئيس الكاف الموقوف "أحمد أحمد" هو من اختصاص لجنة المراجعة بالـ"فيفا" لكون الفائز بالانتخابات سيَشغل تلقائيّاً منصبَ نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة، جياني إنفانتينو.





