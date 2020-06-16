"إن قرار منظمة التجارة العالمية اليوم هو إثبات تاريخي لحقوق الملكية الفكرية. القرار مبني على قواعد وافقت 164 دولة على تطبيقها. أثبتت منظمة التجارة العالمية أنه منذ عام 2017، لعبت الحكومة السعودية دوراً محورياً في تمكين وتعزيز بي أوت كيو من أجل سرقة المواد الرياضية والترفيهية في العالم ومن خلال عمليات القرصنة الأكثر انتشاراً والأكثر ضرراً والتي لم يشهدها العالم على الإطلاق.

من الواضح أن انتهاك المملكة العربية السعودية للقانون الدولي قد أضر بالدوري الإنكليزي الممتاز وأصحاب الحقوق والمحطات الأخرى.

الأضرار كانت هائلة وقد نجمت عن تعزيز المملكة العربية السعودية ودعمها لقرصنة بي أوت كو، إلى جانب امتناعها عن اتخاذ أي خطوات ذات معنى للقضاء عليها وذلك ما أكده تقرير منظمة التجارة العالمية."

