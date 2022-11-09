بوين: الانضمام إلى المنتخب هو حلم كل لاعب من قبل beIN SPORTS November 9, 2022 11:15 1:05 دقيقة في لقاء حصري مع beIN SPORTS، أكد لاعب وست هام يونايتد جارود بوين أن حلم كلّ لاعب منذ الصغر هو الانضمام إلى تشكيلة منتخب إنكلترا مضيفا أنه محظوظ ٌ بتحقيقِ حلمه واللعب رفقة خيرة اللاعبين. مقابلات منتخب إنكلترا -آخر الفيديوهات 0:39 دقيقة الأخضر يواصل استعداداته لكأس العالم FIFA قطر 2022™ 1:05 دقيقة بوين: الانضمام إلى المنتخب هو حلم كل لاعب 3:04 دقيقة توزيع 200 جهاز لبث قنوات beIN SPORTS في السودان 3:49 دقيقة برشلونة يعود بفوز شاق من أرض أوساسونا 22:30 دقيقة مقابلة خاصة مع ديفيد بيكهام 5:42 دقيقة فوز كبير لبايرن ميونيخ على فيردر بريمن 1:11 دقيقة إصابة مقلقة لماني قبل كأس العالم FIFA قطر 2022™ 4:55 دقيقة بوروسيا دورتموند يسقط على أرض فولفسبورغ 0:57 دقيقة غوارديولا يتحدّث عن حالة هالاند 0:30 دقيقة غياب "مفوغو" حارس سويسرا عن كأس العالم FIFA™