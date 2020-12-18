بونجاح يدوّن اسمه في تاريخ ملعب الريان المونديالي من قبل beIN SPORTS December 18, 2020 17:26 0:46 دقيقة تمكن الدولي الجزائري ومهاجم نادي السد، بغداد بونجاح، من تسجيل أول هدف في افتتاح ملعب الريان المونديالي في مرمى العربي وفي نهائي كأس أمير دولة قطر. تقارير إخبارية العربي السد بغداد بونجاح كأس أمير دولة قطر -آخر الفيديوهات 0:30 دقيقة الكشف عن شعار ملف قطر لاستضافة كأس آسيا 2027 2:31 دقيقة ملاعب المونديال تتألق باستضافة الأحداث الرياضية 4:26 دقيقة حضور جماهيري استثنائي في نهائي كأس أمير دولة قطر 2:34 دقيقة وسائل الإعلام العالمية تتحدث عن استاد الريان 1:24 دقيقة أرقام وحقائق مهمة عن استاد الريان المونديالي 0:37 دقيقة "وادا" ترحب بقرار استبعاد روسيا 4:09 دقيقة روما يلتحق بفرق المقدمة 4:54 دقيقة مانشستر يونايتد يعود مظفراً من أرض شيفيلد يونايتد 3:00 دقيقة قمّة مرتقبة بين السد والعربي في النهائي 0:34 دقيقة ألكسندر تشيفرين يتحدّث عن العنصرية