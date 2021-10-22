بونجاح: "النهائيات تُكسب ولا تُلعب" من قبل beIN SPORTS October 22, 2021 21:27 1:53 دقيقة أكد المهاجم الجزائري بغداد بونجاح على أهمية تحقيق اللقب في المباريات النهائية دون النظر إلى جمالية اللعب نظراً لصعوبة هذه المواجهات وذلك عقب تتويج السد بكأس أمير دولة قطر. مقابلات السد بغداد بونجاح نهائي كأس أمير دولة قطر -آخر الفيديوهات 28:54 دقيقة بنزيمة يكشف بعض أسراره مع ريال مدريد ومنتخب فرنسا 3:21 دقيقة تحديد موعد النطق بالحكم بقضية شريط فيديو فالبوينا 1:22 دقيقة الذوادي: "القحفية تراث عربي مشترك" 0:46 دقيقة الخاطر: "قطر وصلت لمستوى عالٍ من التطعيم" 1:28 دقيقة تينوريو: "أنا سعيد بأن أكون في بيتي من جديد" 0:36 دقيقة إيميرسون: "استاد الثمامة مذهل" 1:42 دقيقة عفيف وعبد الكريم يتحدثان عن الكأس الغالية 1:59 دقيقة الهيدوس: "أنا لا أتابع الأرقام الشخصية بدقة" 1:53 دقيقة بونجاح: "النهائيات تُكسب ولا تُلعب" 6:55 دقيقة مراسم تتويج السد بلقب كأس أمير دولة قطر