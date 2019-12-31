بوكا جونيورز يقدم مدرّبه الجديد December 31, 2019 17:32 1:59 دقيقة قدمت إدارة نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني مدرب الفريق الجديد ميغيل أنخيل روسو، الذي يعود للإدارة الفنية بعد غياب طال اثني عشر عاماً. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 0:35 دقيقة أشرف حكيمي في تشكيلة أفضل اكتشافات سنة 2019 0:53 دقيقة رودجرز: "مواجهة نيوكاسل يونايتد لن تكون سهلة" 1:38 دقيقة الدولي المغربي زياش يسهم بشكل فاعل في تألق أياكس 2:07 دقيقة النجم المصري محمد صلاح يقود ليفربول نحو التاريخ 2:12 دقيقة أفضل خمسة أهداف لرياض محرز مع ليستر ومانشستر سيتي 0:28 دقيقة هازارد أفضل لاعب بلجيكي لعام 0:31 دقيقة مورينو يشرف على أول تدريب لموناكو 0:30 دقيقة مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد – التغطية الخاصة 1:17 دقيقة مورينو يطوي نهائياً صفحة إسبانيا في رحاب موناكو 1:55 دقيقة يانيس وباكس ينهيان 2019 بأفضل طريقة