تقدم بوكا جونيورز في النتيجة أولا في الدقيقة الثانية والأربعين عبر كارلوس روبيرتو إزكويردوس، وقبل نهاية الشوط الأول بقليل تمكن خيمناسيا من إدراك التعادل عن طريق جيرمان غيفري.

وفي الدقيقة الثالثة والستين، تمكن خيمناسيا من مباغتة أصحاب الأرض بإحراز هدف ثان حمل توقيع الأوروغوياني براهيان أليمان، لكن إيدوين كاردونا أنقذ رفاق كارلوس تيفيس بإحرازه هدف التعادل الثمين لبوكا جونيورز في الدقيقة الخامسة والثمانين، ليخرج كل فريق من المباراة بنقطة.

أما في المجموعة الثانية، فسقط ريفر بليت في مدينة مستضيفه إيستوديانتيس بهدف لاثنين.

وعلى الرغم من تقدم ريفر بليت في النتيجة أولا عن طريق Matias Suarez ماتياس سواريس في الدقيقة الثانية والستين.

لكن أصحاب الأرض تمكنوا من قلب الطاولة ، حيث أدرك Mauro Diaz التعادل لإستوديانتيس في الدقيقة الثامنة والسبعين..

قبل أن يضيف فابيان نوغيرا هدفَ الانتصار الثمين في الدقيقة السابعة من الوقت المضاف للشوط الثاني ، ليخرج إستوديانتيس بثلاث نقاط ثمينة في مستهل مشواره في الدوري.