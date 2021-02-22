كاد الفريقان أن يفتتحا التسجيل أكثر من مرة، لولا سوء الحظ أحيانا وبراعة حارسي المرمى في أحيان أخرى، وانتظر بوكا جونيورز حتى الدقيقة 71، ليتمكن من إحراز هدف المباراة الوحيد عن طريق المدافع كارلوس روبيرتو إزكويردوس، ليمنح الفريق الانتصار الأول في البطولة، رافعا رصيده إلى أربع نقاط من مباراتين، فيما بقي أولد بويز بلا نقاط.

