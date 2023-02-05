بوقرة يشكر اللاعبين الجزائريين والجماهير على دعم المنتخب من قبل beIN SPORTS February 5, 2023 15:38 0:47 دقيقة عبر مجيد بوقرة مدرب المنتخب الجزائري عن خيبة أمله إثر الخسارة أمام السنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين، شاكراً اللاعبين على ماقدموه، والجماهيرَ على دعمها. مقابلات مجيد بوقرة منتخب الجزائر للمحليين -آخر الفيديوهات 0:50 دقيقة كامبوس يؤكد رغبة باريس سان جيرمان بتمديد عقد ميسي 3:40 دقيقة مايوركا يُسقط ريال مدريد بهدف وحيد 0:49 دقيقة ليفربول إيكو تتحدث عن خسارة الريدز 0:47 دقيقة بوقرة يشكر اللاعبين الجزائريين والجماهير 0:30 دقيقة الخضر يضيعون اللقب وينالون التقدير 0:46 دقيقة الشروق: "محيوس قلّد جورجينيو حَرْفِيًّا!" 0:57 دقيقة صحيفة الصباح: من يتحمل مسؤولية إقصاء الوداد؟ 0:45 دقيقة الصحف المصرية تحتفل بتأهل الأهلي إلى نصف النهائي 0:57 دقيقة حميدجيتش ينتقد مانويل نوير 0:56 دقيقة ليبرون جيمس على بعد 36 نقطة من الأسطورة عبد الجبار