ففي بيان نشره محاموه، أعلن بوغبا أن السلطات في إيطاليا وفرنسا قد تم إبلاغها بالأمر. هذا وقد عاد بوغبا المتوج بكأس العالم لكرة القدم مع فرنسا في العام 2018 إلى يوفنتوس قادماً من مانشستر يونايتد الصيف الحالي في صفقة انتقال حر، وهو يخضع حالياً لفترة علاج بعد إصابة تعرض لها في الركبة.

