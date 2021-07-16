وخطف النرويجي إرلينغ هالاند الأضواء بحضوره المران رغم كل الشائعات التي تتحدّث عن إمكانية رحيله عن بوروسيا دورتموند هذا الصيف قبل أن يخرج المدير الرياضي للنادي مايكل تسورك لينفي كل الشائعات التي تشير إلى احتمال رحيل هالاند في سوق الانتقالات الحالية.