وسجّل للفائز كل من فابيو فييرا (34) والبرازيلي إدواردو غابرييل (37) والإيراني مهدي طارمي (69) في حين وقّع الأوكراني رومان ياريمتشوك (46) هدف الخاسر.

وأنهى الفريق الضيف اللقاء منقوصاً من خدمات المدافع أندري ألمييدا بعد تلقيه بطاقة حمراء (48).

