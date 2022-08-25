بوتياس نجمة برشلونة تحصد جائزة أفضل لاعبة في أوروبا من قبل beIN SPORTS August 25, 2022 19:32 7:10 دقيقة حصدت نجمة برشلونة أليكسيا بوتياس جائزة أفضل لاعبة في أوروبا لموسم 2021-2022 وذلك على هامش سحب قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا الخميس في اسطنبول. برشلونة أليكسيا بوتياس -آخر الفيديوهات 0:32 دقيقة المنتخب النيوزيلاندي يفوز على نظيره السعودي 7:10 دقيقة بوتياس تحصد جائزة أفضل لاعبة في أوروبا 3:36 دقيقة كريم بنزيمة يفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا 6:53 دقيقة أنشيلوتي يفوز بجائزة أفضل مدرب في أوروبا 0:42 دقيقة مجموعات نارية في قرعة دوري أبطال أوروبا 1:24 دقيقة موعد قرعتي الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر 3:54 دقيقة اجتماع مرتقب لرابطة الأندية الأوروبية في اسطنبول 0:45 دقيقة موريتانيا تتقدّم في التصنيف العالمي 0:43 دقيقة مستشفى سبيتار جاهز لاستقبال أفضل لاعبي العالم 1:37 دقيقة الخاطر يكشف عن عائدات ضخمة متوقّعة لمونديال قطر