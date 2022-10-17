بوتياس تفوز بالكرة الذهبية للمرة الثانية توالياً من قبل beIN SPORTS October 17, 2022 21:03 1:02 دقيقة فازت نجمة برشلونة أليكسيا بوتياس بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة للمرة الثانية توالياً وذلك في حفل توزيع الجوائز التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" مساء اليوم الاثنين في باريس. تقارير إخبارية الكرة الذهبية أليكسيا بوتياس -آخر الفيديوهات 1:02 دقيقة بوتياس تفوز بالكرة الذهبية للمرة الثانية توالياً 1:05 دقيقة ساديو ماني يتحدث عن جائزة الكرة الذهبية 0:27 دقيقة غافي يتوّج بجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب 1:00 دقيقة بيريز: هنالك قصة حب بين ريال مدريد والكرة الذهبية 3:04 دقيقة حفل جوائز الكرة الذهبية – التغطية الخاصة 4:32 دقيقة أليسون ..حارس أم صانع ألعاب؟ صلاح أكثر المستفيدين 1:20 دقيقة جائزة الكرة الذهبية...كل الأنظار تتجه إلى باريس 0:48 دقيقة مخاوف من غياب جوتا عن المشاركة في كأس العالم 0:52 دقيقة مؤسسة الجيل المبهر تواصل جهودها للتأثير الإيجابي 0:52 دقيقة إطلاق حملة لرفع الوعي لدى أصحاب العمل والعمال