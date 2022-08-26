بوتراغينيو يثني على أنشيلوتي وبنزيمة من قبل beIN SPORTS August 26, 2022 20:41 1:10 دقيقة بدوره أثنى مديرُ العلاقات المؤسساتية في ريال مدريد إيميليو بوتراغينيو على مدربِ الفريق كارلو أنشيلوتي والهداف كريم بنزيمة، مؤكداً في تصريح خاص لـbeIN SPORTS أن كلا منهما كان يستحق الجائزة التي حصل عليها. مقابلات تقارير إخبارية ريال مدريد كارلو أنشيلوتي كريم بنزيمة إيميليو بوتراغينيو -آخر الفيديوهات 0:38 دقيقة مسؤول في نابولي: المفاوضات جارية لجلب رونالدو 3:46 دقيقة "كأس العالم" تحفة فنية بأنامل إيطالية 1:10 دقيقة بوتراغينيو يثني على أنشيلوتي وبنزيمة 2:00 دقيقة ردود فعل متباينة حول قرعة برشلونة في دور المجموعات 0:51 دقيقة فيفا يرفع عقوبة تعليق عضوية الاتحاد الهندي 2:33 دقيقة نفقات مرتفعة للأندية الكبرى في إيطاليا 1:18 دقيقة ناصر غانم الخليفي: سنستعد بشكل جيد لدوري الأبطال 0:31 دقيقة نيوكاسل يضمّ السويدي ألكسندر إسحاق إلى صفوفه 0:48 دقيقة سحب قرعة دور المجموعات في دوري المؤتمر الأوروبي 2:05 دقيقة مجموعات متباينة في قرعة الدوري الأوروبي