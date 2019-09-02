لندن- سامي سهمود

عندما كان بوبي كاسانجا مراهقا كان هناك امران يشغلان تفكيره، لعب كرة القدم والاستماع الى موسيقى "الهيب الهوب" الصاخبة.

كان الفتي اللندني - الذي نشأ في جنوب شرق لندن - موهوبا في كرة القدم، وكان يمكن لحياته أن تتخذ مسارا مختلفا لو استمر في لعب كرة القدم " كرة القدم هي الرياضة الوحيدة التي عرفتها، لعبت شبه محترف طيلة حياتي، وكان يفترض ان اواصل مسيرتي لكني تورطت في المشاكل ومع الشرطة".

في منطقة بيكهام التي ولد فيها كان نشاط العصابات الاجرامية منتشرا أثناء فترة مراهقة بوبي كاسانجا، وبدون مقدمات وجد بوبي نفسه عضوا في عصابة تخصصت في السطو المسلح.

وبدون مقدمات أيضا اعتقل بوبي اثناء عملية سطو مسلح فاشلة، وحكم عليه بالسجن لثماني سنوات، وفي السجن تبخرت أحلام احتراف كرة القدم.

وبعد خروجه من السجن، انتقل كاسانجا للإقامة في منطقة هاكني شرق لندن، وهنا لمعت في ذهنه فكرة مختلفة "عندما خرجت افتقدت كرة القدم، ومنطقة هاكني كانت المنطقة الوحيدة بدون ملعب أو فريق يمثلها، لذا قلت لنفسي أني سأقدم للمجتمع فريق كرة قدم للتكفير عن أخطائي في الماضي".

وبالفعل أنشأ بوبي فريقا سماه "هاكني ويك" وهو الأن ينشط في الدرجة العاشرة في دوريات كرة القدم في انجلترا.

ويقول كاسانجا إن انخراطه مع العصابات الاجرامية في فترة مراهقته كان مرده غياب التوجيه والارشاد.

ومن اجل ذلك عمد الفريق الذي أسسه كاسانجا الى استهداف فئة المراهقين والشبان الصغار " لم أحصل على التوجيه، ولم يكن هناك شخص يقدم لي النصيحة، واليوم هناك الكثير من الفتيان اليوم في اعمار الخامسة والسادسة والسابعة عشرة، وانا اريد ان امنحهم الفرصة، انا اخبرهم بألا يسيروا في الطريق الذي سلكته وهو طريق خاطيء".

وفي ظل ما تشهده لندن خلال السنوات الاخيرة من ارتفاع كبير في عمليات القتل في اوساط الشبان على خلفية الانتماء لعصابات اجرامية، فأإن فريق هاكني ويك يقدم بديلا مختلفا للشبان الراغبين في الابتعاد عن عوالم الجريمة والمخدرات.

ويقول جادون أحد لاعبي هاكني ويك "هذا الفريق يحاول توفير شيئ ما للشبان الصغار بسبب ما يجري هذه الايام من عمليات قتل في اوساط الشبان. كرة القدم تقرب الشباب من بعضهم البعض وتمنحهم فرصة للتعرف على آخرين وقضاء وقت مفيد، وهو أمر يساعد في تحويل الانتباه عن القيام بأشياء سيئة كالمخدرات والاشياء المشابهة".

ويدرك بوبي كاسانجا أهمية تقديم بدائل مختلفة للفتيان المراهقين في سن حرجة "هناك خيار، انت ترى أن من يأتون الى هنا ربما يهدفون لتغيير حياتهم ، هناك آخرون لا يمكن تغييرهم، لكن على الأقل ينبغي أن توفر هذا الخيار لتقول لهم هاك خطة بديلة".

ومنذ نشأته نجح فريق هاكني ويك في المشاركة في كأس انجلترا، كما أنه حقق المركز السادس في الدرجة العاشرة الموسم الماضي.

ورغم أهمية كرة القدم إلا ان الفريق يهتم أيضا بالنشاط المجتمعي للاعبيه، فالتطوع مطلوب من لاعبي الفريق اذا ما ارادوا الالتحاق ب"هاكني ويك".

ويقول كاسانجا:" نحتاج لاعبين ملتزمين ومؤمنين بهدف الفريق ، ولديهم استعداد للتطوع. نريد لاعبين لديهم حس المسؤولية، لا نريد فقط لاعبين لكرة القدم، يتعين عليهم الاهتمام بمجتمعهم والناس حولهم.. الأمر ليس متعلقا بكرة القدم فقط، بل بابعاد الشبان عن الشوارع عبر التطوع في مجالات مختلفة"

وتعد تجربة السجن التي خاضها بوبي كاسنجا عاملا مهما في جذب الفتيان الصغار الى الفريق وإلى الايمان باهدافه ايضا " إنهم يعلمون اني خضت التجربة، انا لست كشرطي او اخصائي اجتماعي يقول لهم لا تفعلوا هذا او ذاك. عندما يستمعون الى قصتي يدركون اني كنت في السجن وتورطت مع العصابات، وهو يستنتجون اني اعرف هذه الاشياء وهو ما يجعلهم يستمعون الي".

ولا يكتفى النادي تدريب اللاعبين على كرة القدم او تشجيعهم على التطوع لخدمة اهداف مجتمعية لا بل إنه يسعى لمساعدة الباحثين عن فرص عمل في لندن كما يقول كاسانجا " منذ ان أسسنا النادي نجحنا في توفير 25 وظيفة دائمة. نحن لسنا فريق قدم فقط، نحن اشبه بعائلة ولذلك نحن نهتم بكيفة حصولهم على وظائف. بعضهم يبدأ دون امتلاك المال لشراء حذاء رياضي لذلك نوجهه للعمل حتى يستطيع شراء ما يريد، ولذلك نحن نقدم لهم خيارات".

ويشعر بوبي كاسانجا بالفخر لما حققه مع هذا الفريق بعد اربع سنوات على تاسيسه " انه امر رائع، لقد قدمنا لهاكني اول فريق كرة قدم، والجميع يدعمنا الآن، هناك قميص جديد للنادي سيكون متاحا قريبا، والكمية الاولى بيعت بالفعل. نحن نشعر باننا صنعنا تاريخا هنا..لقد اسسنا اول فريق المنطقة وهو امر سيجري تذكره للأبد".

ومع انطلاق موسم كرة القدم الانجليزي الجديد الشهر الماضي فإن فريق "هاكني ويك" بات يتطلع لتحسين مركزه بعد أن حل سادسا في دوري الدرجة العاشرة الموسم الماضي.