بوادر أزمة في الأهلي المصري من قبل beIN SPORTS September 23, 2021 10:49 2:36 دقيقة بعد خسارة النادي الأهلي للقبي الدوري وكأس السوبر المحليين على التوالي، بدأت ملامح أزمة تلوح في الأفق، خاصة في ظل العقوبات المالية المفروضة على لاعبيه وجهازه الفني. تقارير إخبارية الأهلي المصري النادي الأهلي -آخر الفيديوهات 2:50 دقيقة يوفنتوس يمرّ بأيام عصيبة 2:36 دقيقة بوادر أزمة في الأهلي المصري 3:14 دقيقة لفتة مميّزة من فان خال ! 5:26 دقيقة زلزال ريال مدريد يزعزع أركان ريال مايوركا 4:31 دقيقة تشيلسي يتجاوز عقبة أستون فيلا ويصعد للدور الرابع 4:19 دقيقة حكيمي يقود سان جيرمان لفوز دراماتيكي على ميتز 3:24 دقيقة وست هام يطيح بمانشستر يونايتد من كأس الرابطة 0:33 دقيقة ليل يستعيد نغمة الفوز 2:49 دقيقة يوفنتوس يعيش أياماً عصيبة 0:43 دقيقة إشبيلية يحسم مباراته أمام فالنسيا مبكراً