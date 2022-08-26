بنزيمة يتحدث لـ beIN SPORTS بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في أوروبا من قبل beIN SPORTS August 26, 2022 10:30 0:47 دقيقة في مقابلة حصرية مع beIN SPORTS قال المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة إن العمل الجماعي هو من قاده للفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا. مقابلات beIN SPORTS كريم بنزيمة -آخر الفيديوهات 3:14 دقيقة ماتيوس يسلم قميص مارادونا هدية منه لمتحف الأساطير 0:37 دقيقة ماتيوس: مونديال قطر سيحمل نكهة خاصة 0:48 دقيقة أوليفر كان يعلّق على قرعة دوري الأبطال 0:47 دقيقة بنزيمة يتحدث لـ beIN SPORTS بعد تتويجه 0:46 دقيقة اجتماع الجمعية العمومية لرابطة الأندية في اسطنبول 1:19 دقيقة لبنان يهزم الفلبين ويقترب من التأهل لكأس العالم 0:32 دقيقة المنتخب النيوزيلاندي يفوز على نظيره السعودي 7:10 دقيقة بوتياس تحصد جائزة أفضل لاعبة في أوروبا 3:36 دقيقة كريم بنزيمة يفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا 6:53 دقيقة أنشيلوتي يفوز بجائزة أفضل مدرب في أوروبا